الرئيس الأوكراني يتحدث أمام الكنيست الإسرائيلي الأحد

خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا الأحد، عبر تطبيق “زووم”، في محادثة قد تشهد مشاركة العشرات من أعضاء الكنيست.

وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي فإن زيلينسكي يسعى من خلال هذه الكلمة إلى حشد الدعم الإسرائيلي والدولي، واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية في أوكرانيا.

ولفت “والا” إلى أن الجانب الأوكراني كان قد ضغط لإجراء خطاب له عبر شاشة ضخمة أمام الهيئة العامة للكنيست.

وتلقى أعضاء الكنيست رسالة تفيد بأن خطاب زيلينسكي سيذاع، غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، علما بأن أعضاء الكنيست خرجوا إلى عطلة الربيع التي تستمر عدة أسابيع.

وسيجرى بث للكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني بإسرائيل، يفجيني كورنيشوك، إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد.

,تواصل العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية بالتزامن مع حرب أخرى تدار على وسائل الإعلام والتي تحولت مؤخرا لأسلحة يستعملها الطرفان مع الأدوات الحربية الأخرى.

وتمكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بخطابات تراجيدية أحيانا، وأخرى غاضبة، وبزيه العسكري، من إطلاق حملة إعلامية واسعة لصالح بلاده من خلال استخدام وسائل التواصل بمهارات يمتلكها بحكم عمله القديم.