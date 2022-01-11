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الرئيس الأوكراني يدعو لقمة دولية لإنهاء الصراع

11 - يناير - 2022
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين “لإنهاء الصراع” مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي بلاده.

وقال زيلينسكي في بيان: “لقد آن الأوان للتوصل الى اتفاق ينهي الصراع ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة” رباعية وذلك عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وفق “فرانس برس”.

وتجري حاليا مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية أزمة أوكرانيا، على أن تعقبها مفاوضات بين موسكو وحلف الناتو.

ويأتي تصريح زيلينسكي في وسط الأزمة المتصاعدة على حدود البلاد الشرقية، مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود.

وبينما تؤكد كييف أن موسكو تريد غزو أراضيها، تنفي الأخيرة ذلك وتؤكد أن تحركاتها لا تهدد أحدا.

وتخوض القوات الأوكرانية منذ عام 2014 قتالا مع متمردين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس، ولم تفلح اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية في إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وبدأت هذه الأحداث مع خروج مسيرات في دونباس عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها أوكرانيا في 2014، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مسلحة بين قوات انفصالية والجيش الأوكراني.

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