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الرئيس الأوكراني يزور حرس الحدود قرب روسيا

منذ 30 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي، المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع مع زيادة التوقعات بشن هجوم أوكراني مضاد.

وسار زيلينسكي مع قادة حرس الحدود عبر خندق عميق في موقع وسط أشجار في سومي لم يُكشف عنه، بينما تراقبه عن كثب قوات بزي القتال.

كما زار بلدتي أوختيركا وتروستيانتس، اللتين طردتا قوات روسية احتلت أجزاء من منطقة سومي لمدة شهر تقريبا في بداية الغزو الروسي في فبراير\شباط العام الماضي.

وتعرضت بعض المباني في البلدتين لأضرار بالغة في المعارك، ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الأراضي القريبة من الحدود لا تزال تتعرض بانتظام لقصف مدفعي وجوي روسي.

وقال زيلينسكي لتجمع صغير من الجنود والمدنيين بمحطة السكك الحديدية في تروستيانتس قبل أن يوزع ميداليات “في هذه الأيام وهذه الأسابيع نحتفل بذكرى تحرير مدننا ومجتمعاتنا في مناطقنا الشمالية”.

وكتب لاحقا على تطبيق تيليغرام “أثبت أُناسنا أننا سنهزم هذا المحتل، بروحنا المعنوية، بشخصيتنا الأوكرانية. شعبنا أثبت ذلك، محاربونا أثبتوا ذلك”.

ويدور قتال عنيف على طول الجبهة الشرقية منذ شهور، وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الأسبوع الماضي إن هجوما أوكرانيا مضادا قد يُشن “قريبا جدا”.

    المصدر :
  • رويترز

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