الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة تمهيداً للقاء ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه وصل إلى الولايات المتحدة، لمقابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب زيلينسكي، في تدوينة عبر منصة “إكس” عن امتنانه للرئيس ترامب على دعوته لزيارة الولايات المتحدة ضمن جهوده لوقف الحرب.

وقال في تدوينته: “وصلتُ بالفعل إلى واشنطن، وسألتقي غدًا بالرئيس ترامب. كما سنتحدث غدًا مع قادة أوروبيين. ممتن للرئيس ترامب على دعوته. نتشاطر جميعًا رغبةً قويةً في إنهاء هذه الحرب بسرعةٍ وثقة”.

وقال زيلينسكي: “آمل أن تجبر قوتنا مع أمريكا وأصدقائنا الأوروبيين روسيا على تحقيق سلام حقيقي.”

وأضاف: “جميعنا نتشاطر رغبة قوية في إنهاء هذه الحرب بسرعة ويجب أن يكون السلام دائما.”

كما شدد زيلينسكي على أن السلام لا يجب أن يكون كما حدث سابقا عندما أُجبرت أوكرانيا على التخلي عن القرم وجزء من دونباس مضيفاً أيضاً أنه يجب ألا يكون شبيها بضمانات عام 1994 التي منحت لأوكرانيا لكنها لم تكن مجدية.

يشار إلى أنه من المرتقب أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، الإثنين في البيت الأبيض، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وسيعرف هذا اللقاء حضور عدد من قادة أوروبا، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف الناتو، إلى جانب شخصيات أخرى