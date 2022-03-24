الرئيس الأوكراني يطالب الناتو بدعم بري وجوي وبحري

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم بلاده بريا وجويا وبحريا، متهما روسيا باستخدام قنابل الفسفور.

جاء ذلك في خطاب مصور مسبقا نشرته الرئاسة الأوكرانية وموجه إلى حلف الناتو الذي يعقد قادته قمة في بروكسل لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن.

وأضاف أن “روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف”، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت قنابل الفسفور ولكن دون أن يذكر أدلة، وتنفي روسيا تلك الاتهامات.

تواصلت المعارك على جبهات عدة في اليوم الـ29 للحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تتجه القوى الغربية لتشديد ضغوطها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال 3 اجتماعات قمة، اليوم الخميس في بروكسل، لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن خلال زيارته لبروكسل مبادرة بشأن إمدادات الغاز لأوروبا بهدف مساعدتها في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن القادة الغربيين سينظرون فيما إذا كان بوسعهم منع بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.