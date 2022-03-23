الرئيس الأوكراني يطالب اليابان بزيادة العقوبات على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليابان، اليوم الأربعاء، زيادة ضغوط العقوبات على روسيا بحظر التجارة في البضائع الروسية.

وفي كلمة أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو شكر زيلينسكي اليابان على قيادتها الدول الأسيوية في إدانة العملية العسكرية ضد أوكرانيا وفرض العقوبات.

وقال “الدول المسؤولة تتحد لحماية السلام. أشعر بالامتنان لدولتكم على موقفها المؤسس على المبادئ في مثل هذه اللحظة التاريخية وعلى المساعدة الحقيقية لأوكرانيا”.

وأضاف “كنتم أول دولة في آسيا بدأت حقيقة في ممارسة الضغوط على روسيا لإقرار السلام وأيدت العقوبات على روسيا وأحثكم على مواصلة ذلك”.

وقال زيلينسكي، دون أن يورد أدلة، إن القوات الروسية تحضر لهجمات جديدة مما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي “العالم على شفا العديد من الأزمات الجديدة، تحديات البيئة والغذاء غير مسبوقة”.

في السياق ذاته، قال البرلمان السويدي في بيان، إن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الاتصال بالفيديو يوم الخميس.