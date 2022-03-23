الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الأوكراني يطالب اليابان بزيادة العقوبات على روسيا

23 - مارس - 2022
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 1:36 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليابان، اليوم الأربعاء، زيادة ضغوط العقوبات على روسيا بحظر التجارة في البضائع الروسية.

وفي كلمة أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو شكر زيلينسكي اليابان على قيادتها الدول الأسيوية في إدانة العملية العسكرية ضد أوكرانيا وفرض العقوبات.

وقال “الدول المسؤولة تتحد لحماية السلام. أشعر بالامتنان لدولتكم على موقفها المؤسس على المبادئ في مثل هذه اللحظة التاريخية وعلى المساعدة الحقيقية لأوكرانيا”.

وأضاف “كنتم أول دولة في آسيا بدأت حقيقة في ممارسة الضغوط على روسيا لإقرار السلام وأيدت العقوبات على روسيا وأحثكم على مواصلة ذلك”.

وقال زيلينسكي، دون أن يورد أدلة، إن القوات الروسية تحضر لهجمات جديدة مما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي “العالم على شفا العديد من الأزمات الجديدة، تحديات البيئة والغذاء غير مسبوقة”.

في السياق ذاته، قال البرلمان السويدي في بيان، إن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الاتصال بالفيديو يوم الخميس.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الإيرانية
    سلاح طهران لمساومة الغرب.. توقيف إيرانيين لارتباطهما بفرنسيين
    علم اسكتلندا
    اسكتلندا تحدد موعد الاستفتاء للاستقلال عن بريطانيا
    الروبل الروسي
    لأول مرة منذ 2015.. الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى أمام الدولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟