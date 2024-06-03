الرئيس الأوكراني يلتقي بنظيره الفلبيني ويشيد بموقفه من الغزو الروسي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا اليوم الاثنين وشكره على دعمه و”موقفه الواضح” بشأن غزو روسيا للأراضي الأوكرانية.

التقى الزعيمان داخل القصر الرئاسي بالفلبين، بعد مشاركة زيلينسكي على نحو مفاجئ في أكبر مؤتمر أمني بآسيا في سنغافورة مطلع الأسبوع، وهي زيارته الثانية لآسيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وهذه أول زيارة لزيلينسكي للفلبين منذ انتخابه في عام 2019.

وقال زيلينسكي لماركوس “أشكرك على هذه الدعوة ونحن ممتنون للغاية لوجودنا في بلدكم الذي يدعم أوكرانيا وسيادتنا ووحدة أراضينا”.

وأضاف “أشكرك على … موقفك الواضح بشأننا وبشأن هذا الاحتلال الروسي لأراضينا”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستفتح أيضا سفارة في مانيلا هذا العام.

وتحدث زيلينسكي في اليوم الأخير من منتدى حوار شانغري-لا، طالبا الدعم ومشاركة الدول في قمة من المقرر أن تستضيفها سويسرا يومي 15 و16 يونيو حزيران بهدف إحلال السلام في بلاده التي عصفت بها الحرب.