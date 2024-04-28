الرئيس الأوكراني يناشد تزويد بلاده بأنظمة باتريوت والانضمام للاتحاد الأوروبي

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتواجه القوات الأوكرانية وضعا صعبا في الشرق وتنتظر تسلم أسلحة أمريكية بعد موافقة الكونجرس في 23 أبريل نيسان على حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار بعد تأخير استمر شهورا.

وطالب زيلينسكي مرارا بتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة باتريوت.

وقال إنه تحدث قبل قليل إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز وشكر الكونجرس على إقرار حزمة المساعدات، لكنه أضاف أن أوكرانيا تتعاون مع جميع الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها وتعطيل خطط الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور اليوم الأحد “ما زلنا ننتظر الإمدادات التي وُعدت بها أوكرانيا… والتي يمكن أن تغير الوضع في ساحة المعركة لصالحها”.

وأضاف “في حديثي مع السيد جيفريز، أكدت أن هناك حاجة لأنظمة باتريوت في أسرع وقت ممكن”.

وبخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا استوفت جميع الشروط لبدء محادثات الانضمام “والآن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته”.

وتحدث زيلينسكي عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن كل دولة تشترك في القيم ذاتها ومستعدة للدفاع عنها “تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرابع من أبريل نيسان إن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف في نهاية المطاف.

وعبر زيلينسكي عن تفاؤله إزاء آفاق السلام، في إشارة إلى قمة السلام المقبلة المقرر عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو حزيران.

ولم تُوجه دعوة إلى روسيا لحضور القمة، ووصفت موسكو أي اجتماع من هذا القبيل بأنه لا معنى له دون مشاركتها.