الرئيس الإسرائيلي يلتقي مع البابا ليو في الفاتيكان.. ماذا في التفاصيل؟

يتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الفاتيكان، يوم الخميس، للقاء البابا ليو الذي كثف دعواته في الآونة الأخيرة لوقف حرب غزة.

وقال مكتب هرتسوغ في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء “إن الزيارة تأتي بدعوة من البابا وستستغرق يوما واحدا”.

وجاء في البيان أن الرئيس الإسرائيلي سيلتقي أيضا بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وسيقوم بجولة في أرشيف ومكتبة الفاتيكان.

وقالت الرئاسة “ستركز الاجتماعات على الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن ومكافحة معاداة السامية في العالم وحماية الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشات عن أمور سياسية أخرى”.

ووجه البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، “مناشدة قوية” الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية.