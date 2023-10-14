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الرئيس الإندونيسي: حرب إسرائيل وحماس قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود

منذ ساعة واحدة
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم السبت إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وأضاف ويدودو في إحدى الفعاليات في جاكرتا إنه إذا استمرت الحرب فإنها ستدفع أسعار الوقود العالمية إلى الارتفاع.

هذا ويستمر الصراع لليوم الثامن على التوالي، وسط الدمار ومحاولات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجمعة، وعلى الرغم من تنديد الأمم المتحدة بدعوة إسرائيل سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.

    المصدر :
  • رويترز

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