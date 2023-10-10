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الرئيس الإندونيسي يدعو إلى إنهاء "احتلال" إسرائيل لفلسطين

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 11:22 صباحًا
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

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دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الثلاثاء إلى إنهاء الصراع المستمرة بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة وحث على إنهاء “الحرب والعنف”.

وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية الثلاثاء إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية “هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض”.

وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس السبت الماضي على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث المسألة.

    المصدر :
  • رويترز

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