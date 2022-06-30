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الرئيس الإندونيسي يسلّم بوتين رسالة من زيلينسكي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

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فيما حمل طرفا النزاع المسؤولية للآخر في تعثّر مفاوضات السلام بين الطرفين، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الخميس الواقع في 30 حزيران، أنه سلم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون أن يكشف مضمونها.

وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الروسية، “سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكي”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد قبل أيام، أن موسكو لا ترى إمكانية بأن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروسيا: “بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروسيا للاجتماع على الأراضي البيلاروسية. لكنني لن أفكر في الأمر”.

ولم تشهد الفترة الماضية أي تواصل يذكر بينهما، بل عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل الفائت.

    المصدر :
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