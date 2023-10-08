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الرئيس الإيرانيّ: ندعم الدفاع المشروع للأمة الفلسطينيّة

منذ 11 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان اليوم الأحد، على أنّ طهران تدعم الدفاع المشروع للأمة الفلسطينية، مضيفًا أنّ “النظام الصهيوني وداعميه مسؤولون عن عدم الاستقرار في المنطقة”، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

إلى ذلك، أفادت حركة المقامة الإسلامية “حماس”، بأنّ رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أكد للرئيس الإيرانيّ أن العملية العسكرية ستمتد من غزة إلى ساحات أخرى.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باغتت إسرائيل بأكبر هجوم منذ عقود، نفذه مقاتلون، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 660 شخصًا وإصابة حوالي 2000، إضافة إلى أسر عشرات الجنود والمستوطنين.

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