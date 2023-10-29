الرئيس الإيراني: جرائم "إسرائيل" في غزة قد تُجبر الجميع على التحرّك

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تجاوزت الخطوط الحمراء” في غزة، وهو ما “قد يجبر الجميع على التحرك”، في إشارة إلى العدوان الدموي المستمر الذي يشنه جيش الاحتلال على القطاع المحاصر.

وأضاف رئيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “جرائم (النظام الصهيوني) تجاوزت الخطوط الحمراء، وهو ما قد يجبر الجميع على التحرك”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن “واشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنهم مستمرون في تقديم دعم واسع النطاق لإسرائيل”.

وأكد رئيسي أن “الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى (محور المقاومة)، لكنها تلقت ردًا واضحًا في ساحة المعركة”.

بدوره، كان وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم أيضًا، قد أكد أنّ المزاعم بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بأنها “بلا أساس”.

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): “دائمًا ما ندعم فسطين سياسيًا وإعلاميًا ودوليًا. ولم ننكر ذلك أبدًا”.

وأضاف: “هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي”.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني في حديثه على أنّ طهران لا تريد اتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.