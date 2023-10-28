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الرئيس الإيراني: حسابات أميركا خاطئة ولن تحقق أهدافها بـ"شرق أوسط جديد"

منذ 36 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريح لقناة “الجزيرة”، أنّ “فشل الكيان الصهيوني في اجتياح غزة ليلة أمس هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى”، موضحًا أنّ “الكيان الصهيوني لم يحقق أي إنجاز حقيقي بعد طوفان الأقصى وهذا فشل استراتيجي”، مشددًا على أنّ “جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمر إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك”.

ورأى أنّ “الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض”، مشيرًا إلى أنّ “واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني وهذا مطلب باطل”.

وأضاف: “نؤيد مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم وقفا فوريا لإطلاق النار”، معتبرًا أنّ “الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وهذه جريمة”.

وذكر أنّ “حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد”، مشددًا على “أننا نقوم بجهود واسعة ومختلفة ودعمنا للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة”.

وأفاد رئيسي بأنّ “المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها ولا تتلقى أوامر من طهران”، مشددًا على أنّه “لا قدرة للكيان الصهيوني والدعم الأميركي على اجتثاث المقاومة الفلسطينية”، كما أكّد أنّ “الولايات المتحدة تعرف جيدا قدراتنا الحالية وتدرك أن تجاوزها غير وارد”.

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