الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لوسائل إعلام رسمية الأحد، إن طهران ستعيد بناء منشآتها النووية “بقوة أكبر”، مضيفاً أن طهران “لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي”.

واعتبر بيزشكيان أن “تدمير المنشآت النووية لن يكون عائقاً أمام تقدمنا، وسنعيد بناءها وبقوة أكبر”.

وأضاف أن “جميع أنشطتنا النووية تهدف إلى حل مشكلات المواطنين وقضايا غير عسكرية، ونحن نعتبر استخدام القنبلة النووية محرماً”.

وتعرضت مواقع إيران النووية إلى ضربات جوية في حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل يونيو الماضي، والتي انتهت بضربات شنتها مقاتلات B-2 الأميركية على مواقعها النووية الرئيسية، واستهدفت منشأة فوردو المحصنة تحديداً، التي كانت إيران تستعملها لتخصيب اليورانيوم.

وتواجه المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة عقبات، خاصة بعدما أعادت دول الترويكا الأوروبية فرض العقوبات الأممية التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، قبل حرب الـ12 يوماً.

“تفاوض دون تنازلات”

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إثبات أن برنامجها النووي سلمي تماماً، مشيراً إلى أنها “مستعدة لأي حل عادل لقضية البرنامج النووي، لكنها لن تتنازل عن حقوقها”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم “مطالب غير معقولة”.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، أضاف عراقجي أن “قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى”، وفق تعبيره، مجدداً تأكيده أن لبلاده الحق في تخصيب اليورانيوم، وأن برنامجها “سلمي بحت”.

غروسي: إيران لا تخصب اليورانيوم حالياً

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد قال إن إيران لا تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، غير أن الوكالة رصدت تحركات قرب مواقع تخزين مواد نووية داخل البلاد، فيما نقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أوروبية أن طهران تسرع في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، رغم إعادة فرض العقوبات الأممية، في سبتمبر.

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أنه على الرغم من عدم تمكّن المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، إلا أن الوكالة لم ترصد عبر صور الأقمار الاصطناعية أي مؤشرات على تسريع إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز المستويات التي كانت لديها قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو.

وأضاف غروسي: “مع ذلك، فإن المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال موجودة داخل إيران”، وتابع: “هذه من النقاط التي نناقشها حالياً، لأن علينا أن نعود إلى هناك لنتأكد من أن تلك المواد لا تزال في مكانها، ولم تُحول إلى أي استخدام آخر”