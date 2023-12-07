الرئيس الإيراني لبوتين: الغرب يدعم "الإبادة الجماعية" في غزة

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الغرب، اليوم الخميس، في بداية محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بدعم “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي إطار سلسلة من الاجتماعات التي تركز على الشرق الأوسط، استقبل بوتين رئيسي في الكرملين غداة زيارة الزعيم الروسي للإمارات والسعودية. وناقش بوتين مع الرئيس الإيراني الحربين في غزة وأوكرانيا والجهود التي تبذلها روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز أسعار النفط.

وفي التصريحات الافتتاحية التي بثها التلفزيون، لم يشر أي من الزعيمين إلى التعاون العسكري المتنامي بين بلديهما، وهو ما يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة التي تقول إن إيران تزود روسيا بالأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال بوتين إنّ من المهم جدًا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية.

ورد رئيسي قائلًا “ما يحدث في فلسطين وغزة هو بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.. والمحزن أكثر” هو أن الولايات المتحدة والغرب يدعمان هذا.