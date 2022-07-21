الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة

ذكرت الإذاعة الرسمية (آر.إيه.آي) الخميس أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان الإيطالي، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته إلى الرئيس ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

يشار إلى أن دراجي كان قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعدما رفضت حركة ‭5‬ نجوم دعم الائتلاف في تصويت برلماني على الثقة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا حينها استقالة دراجي وطلب منه العودة إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنعاش إدارته التي تعمل منذ 18 شهرا.

ووفق أحدث الاستطلاعات سيحقق الائتلاف اليميني بقيادة حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه جورجيا ميلوني فوزا سهلا في انتخابات مبكرة.

وكان دراغي، المصرفي السابق، قد تولى رئاسة الحكومة في 2021 بينما كانت إيطاليا تواجه الجائحة وأزمة اقتصادية. وسعى الأربعاء لإنقاذ الحكومة داعيا ائتلافه إلى وضع الخلافات جانبا.