الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة

منذ 38 دقيقة
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

A A A
طباعة المقال

ذكرت الإذاعة الرسمية (آر.إيه.آي) الخميس أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان الإيطالي، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته إلى الرئيس ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

يشار إلى أن دراجي كان قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعدما رفضت حركة ‭5‬ نجوم دعم الائتلاف في تصويت برلماني على الثقة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا حينها استقالة دراجي وطلب منه العودة إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنعاش إدارته التي تعمل منذ 18 شهرا.

ووفق أحدث الاستطلاعات سيحقق الائتلاف اليميني بقيادة حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه جورجيا ميلوني فوزا سهلا في انتخابات مبكرة.

وكان دراغي، المصرفي السابق، قد تولى رئاسة الحكومة في 2021 بينما كانت إيطاليا تواجه الجائحة وأزمة اقتصادية. وسعى الأربعاء لإنقاذ الحكومة داعيا ائتلافه إلى وضع الخلافات جانبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي يعاني من أعراض طفيفة بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا
وزارة العمل الأمريكية
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تصل لأعلى مستوياتها منذ 8 أشهر
انتشال ستة أحياء بعد اصطدام قاربين قرب جسر في روتردام جنوب هولندا
انتشال ستة أحياء بعد اصطدام قاربين في روتردام جنوب هولندا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
المطران موسى الحاج
بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي