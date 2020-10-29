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الرئيس البرازيلي: انتشار كورونا قد يكون نتيجة تسربه من مختبر عسكري

منذ 6 ثواني
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

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اعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن انتشار وباء فيروس كورونا قد يكون نتيجة لتسرب الفيروس من مختبر عسكري.

وقال بولسونارو خلال لقاء مع مؤيديه، ردا على سؤال ما إذا كان انتشار فيروس كورونا برأيه نتيجة لعمل مدبر له: “ليس بوسعي أن أقول ذلك، ولكن الحقيقة أن الدول تستعد لحروب وتحضر قنابل. والحرب قد تكون نووية أو بيولوجية”.

وتابع قائلا، إن العلماء “يعملون مع الفيروسات في المختبرات، وقد يكون حدث تسرب في واحد منها”.

وفي شهر تموز الماضي أعلن الرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية.

ونهاية اذار الماضي، قلل الرئيس البرازيلي الى حد بعيد من أهمية فيروس كورونا في خطاب متلفز. وقال “بالنظر الى ماضيّ الرياضي، لن اقلق إذا اصبت بالفيروس. لن اشعر بشيء. في اسوأ الاحوال، سيكون الامر أشبه بأنفلونزا صغيرة، زكام صغير”.

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