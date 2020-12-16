الرئيس البرازيلي: لن أخذ اللقاح المضاد لكورونا

بعد ان ادلى في السابق بتصريحات وتعليقات استهان فيها بخطورة جائحة كورونا، اعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه لن يأخذ اللقاح المضاد لكورونا، حيث قال “أنا لن أخذ التطعيم، ونقطة!”.

وتساءل الرئيس البرازيلي قائلا: حياتي في خطر؟ هذه مشكلتي. ونقطة”.

وعلى الرغم من أن البرازيل تأتي في المرتبة الثانية في عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بعدوى كورونا، إلا أن بولسونارو، لفت في تصريح يوم الثلاثاء إلى أنه من غير المرشح أن يطلب الكونغرس البرازيلي من المواطنين أن يتحصنوا باللقاح من عدوى كورونا.

وكتب الرئيس البرازيلي على حسابه في تويتر في أكتوبر الماضي بلهجة ساخرة إن “التطعيم سيكون مطلوبا، لكلبي فقط!!”.