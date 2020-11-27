الرئيس البرازيلي يؤكد: لن آخذ اللقاح ضد كورونا

في أحدث سلسلة تصريحات أدلى بها للتعبير عن شكوكه في برامج التطعيم ضد الفيروس، قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه لن يأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا،

وأضاف بولسونارو، أمس الخميس، في تصريحات بثت مباشرة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي أنه من غير المرجح أن يطلب الكونغرس من البرازيليين أخذ لقاح ضد كورونا.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، وخفف بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة، رغم إصابته بالفيروس في تموز.

كما عبر الرئيس البرازيلي عن شكوكه بشأن فاعلية استخدام الكمامات، بحجة عدم وجود أدلة قاطعة على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس.

وقال مرارا وتكرارا إن البرازيليين لن يكونوا مطالبين بالحصول على التطعيم عندما يصبح لقاح كورونا متاحا على نطاق واسع. وفي تشرين الاول قال مازحا على “تويتر” إن التطيعم سيكون مطلوبا فقط لكلبه، بحسب “رويترز”.