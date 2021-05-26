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الرئيس البيلاروسي: الهجمات على البلاد تجاوزت "خطوطا حمراء"‎

26 - مايو - 2021
ألكسندر لوكاشنكو

ألكسندر لوكاشنكو

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بعدما أثار تحويل مسار رحلة لخطوط ”راين إير“ في المجال الجوي البيلاروسي تنديدا دوليا. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الأربعاء، إن ”الهجمات“ على الدولة السوفييتية السابقة تجاوزت ”خطوطا حمراء“.

وذكر لوكاشنكو، في كلمة أمام نواب البرلمان ”كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة وتجاوزوا العديد من الخطوط الحمراء وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية“.

وأكد لوكاشنكو أن بلاده تصرفت بشكل ”قانوني“ عند تحويل مسار طائرة راين إير في المجال الجوي البيلاروسي، نافيا أن تكون مقاتلة قد أجبرت طائرة الركاب على الهبوط.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن الاتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز ”ميغ-29“ أجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك ”محض أكاذيب“، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا).

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