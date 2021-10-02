الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس البيلاروسي يعلن جهوزيته للاستقالة

2 - أكتوبر - 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه جاهز للاستقالة من منصبه عندما يتوقف الغرب عن ممارسة الضغط على بلاده ويتم ضمان سيادتها.

ونقلت وكالة “بيلتا” عن تصريح للرئيس لوكاشينكو في حديثه لقناة “سي إن إن” الأمريكية: “أقسم أنني لا أنوي أن أكون رئيسا قبل موتي. أقسم. وسيعتمد كل شيء على الوضع في بيلاروس”.

وأضاف مخاطبا مراسل القناة الأمريكية: “إذا لم تتدخل أنت ورعاتك في الغرب، من أي مكان، في وضعنا وسنشعر بالثقة والهدوء كدولة مستقلة ذات سيادة وكشعب يستحق أن يكون ذا سيادة ومستقل، صدقني، فسيحدث كل شيء في وقت أقرب من مما تعتقد”.

وتابع لوكاشينكو في الوقت ذاته: “لكن إذا تجرأت على التدخل في أحداثنا مرة أخرى، مثلما كان عليه الأمر في العام الماضي، فسيكون الأمر سيئا. وسيكون كما تعتقد الآن”، بحسب وكالة “تاس”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأمريكية
    ترحيب أمريكي بتجميد ستة دول لديون أوكرانيا
    علم جمهورية كاراكالباكستان
    أوزبكستان ترفع حالة الطوارئ في قرقل باغستان بعد اشتباكات دامية شهدتها البلاد
    المجلس العسكري الحاكم في مالي
    المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟