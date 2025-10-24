الرئيس التركي: أجريت محادثات مع دولتين خليجيتين حول مقاتلات "يوروفايتر"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء محادثات متقدمة مع قطر وعُمان لشراء طائرات مقاتلة من نوع “يوروفايتر”، مشيرا إلى أن المفاوضات تشهد تقدما إيجابيا وتشمل تفاصيل تقنية معقدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان حول جولته الأخيرة في دول الخليج، والتي شملت الكويت وقطر وسلطنة عُمان، حيث ناقش مع قياداتها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدّة، لا سيما في الصناعات الدفاعية والقضايا الإقليمية المشتركة.

وقال أردوغان: “عقدت شركاتنا الدفاعية اجتماعات مثمرة مع نظيراتها في قطر وعُمان. وبتنسيق من وزارة الدفاع الوطني، ناقشنا مع الجانبين شراء طائرات يوروفايتر المقاتلة — وهي محادثات جارية منذ فترة. وتتقدم هذه المفاوضات، التي تتضمّن تفاصيل تقنية متعددة، بشكل إيجابي.”

وأشار إلى أن تركيا وسلطنة عُمان قررتا إنشاء “مجلس تنسيق مشترك” لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الطرفين وقّعا 16 وثيقة تعاون إضافية تغطي مجالات مثل الصناعات الدفاعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والاستثمارات.

وبخصوص زيارته إلى قطر، أشاد أردوغان بـ”العلاقات الممتازة” مع الدوحة على جميع المستويات، موضحًا أن البلدين يقيّمان علاقتهما سنويًّا خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف: “نحن على وفاق تام مع قطر في القضايا الإقليمية، وقد ظهرت نتائج مبادراتنا المشتركة بوضوح في ملفات مصيرية مثل فلسطين وسوريا وأفغانستان.”

أما في محطته الأولى بالكويت، فقال أردوغان إن الزيارة أسفرت عن توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى اعتماد 4 وثائق أخرى تتعلق بالنقل والطاقة والاستثمار.

كما كشف عن مناقشة مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في إطار بروتوكول مبيعات حكومية وُقّع بين البلدين العام الماضي.