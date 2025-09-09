الرئيس التركي: الهجوم الإسرائيلي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وسيادة قطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن بلاده تندد بالهجوم على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، مضيفا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى لتصعيد الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في بيان “هذا الهجوم، الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وسيادة قطر، استهدف أيضا أمن وسلام الدولة الشقيقة قطر”.

وقال أردوغان “تقف تركيا بكل قدراتها إلى جانب أشقائها الفلسطينيين وحليفتها وشريكتها الاستراتيجية وصديقتها قطر”.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل “سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب” سياسة رسمية.

وأضافت الوزارة “استهداف وفد حماس المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب”

وشنت إسرائيل غارة جوية استهدفت قيادات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر اليوم، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدولة الخليجية التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.