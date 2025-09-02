الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
الرئيس التركي: بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للقاء

منذ 19 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات في الصين ومع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، لكن الجانبين “ليسا مستعدين بعد” لعقد اجتماع بين الزعيمين.

وكان أردوغان يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرته وهو عائد من الصين، حيث التقى مع بوتين ثم قال إنه اتصل بزيلينسكي.

وأضاف أردوغان أن المحادثات التي استضافتها إسطنبول خلال الأشهر القليلة الماضية بين المسؤولين الروس والأوكرانيين أظهرت أن الطريق إلى السلام لا يزال مفتوحا.

وقال إن تركيا تفضل “رفع مستوى المفاوضات تدريجيا” لتحويل الآمال في السلام إلى نتائج ملموسة، مضيفا أن أي مبادرة بشأن الحرب يجب أن يتم التعامل معها في نهاية المطاف على مستوى الزعيمين، لكن الظروف المناسبة لم تتوفر بعد.

وتبقي تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، القنوات مفتوحة مع كل من موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وتسعى إلى التوسط بينهما.

  • رويترز

