الرئيس التركي: سنواصل الدفاع عن مبدأ احترام سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل الدفاع عن مبدأ احترام سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية ضد أي مبادرة توفر موطئ قدم للطموحات الانفصالية.

وأضاف، خلال زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بمنح أي امتيازات لأي طائفة أو جماعة.

وشدد أردوغان على ضرورة إعطاء الأولوية لمصالح السوريين في كل قرار يتعلق بمستقبل بلادهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى إظهار موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل.

وقال أردوغان، أمس الأحد، قبيل مغادرته إلى نيويورك، إنه سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن محادثات سوريا والأوضاع في غزة والعلاقات مع أميركا ستتصدر جدول أعماله.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان كلمة في خلال قمة تُعقد اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لبحث مستقبل حل الدولتين في ظل الحرب الدامية على قطاع غزة، وهو حدث تشترك في رعايته كل من فرنسا والسعودية، في وقت تتجه فيه عدة دول غربية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

ويهدف المؤتمر إلى إحياء حل الدولتين المتعثر منذ فترة طويلة، والقائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة.

