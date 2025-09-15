الرئيس التركي: لضرورة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن “فكر إسرائيل المنحرف يهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم”، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل ومحاكمة مسؤوليها.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بالقمة العربية الإسلامية، أن “العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدا لمنطقتنا”، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك غير مسبوق، وأن إسرائيل تنتهك مواثيق الأمم المتحدة والنظام الدولي.

وأردف أردوغان قائلا: “أوهام إسرائيل الكبرى تظهر أطماع المتطرفين بحكومة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”، مشيرا في الوقت ذاته أن “جرائم حكومة نتنياهو تدفع أقرب حلفائها إلى الاعتراض على سلوكها”.

وذكر أردوغان في معرض كلامه أن إسرائيل لن توقف سياساتها التوسعية والعدوانية إلا بردع قوي، داعيا الدول العربية والإسلامية لتعزيز صناعاتها العسكرية الدفاعية.

كما شدد أردوغان على ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل، مبديا في الوقت ذاته رفضه ممارسات التهجير والإبادة والتقسيم الإسرائيلية.

وانطلقت في الدوحة، الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث سبل الرد الجماعي على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة، الأحد، اجتماعاً تحضيرياً لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن القمة العربية الإسلامية الطارئة ستعكس تضامناً عربياً إسلامياً ضد العدوان الإسرائيلي.