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الرئيس التركي يشيد بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، أثناء اتصال هاتفي بينهما، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

وجاء في بيان الرئاسة أنه “أثناء اتصال هاتفي، هنّأ أردوغان الرئيس الفرنسي ماكرون على قراره الاعتراف بفلسطين كدولة”.

وأضاف أردوغان أن “حل الدولتين ضروري من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة”.

 وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن دولاً أوروبية عديدة ستؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف أن وجود دولة فلسطينية أصبح ضروريا اليوم، وأشار إلى أن بلاده ستعرض خلال مؤتمر حل الدولتين رؤية مشتركة لما بعد الحرب في غزة.

وأعلن ماكرون، الخميس، أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، أثناء اجتماع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، لتكون أبرز قوة أوروبية تقوم بخطوة من هذا النوع.

وأثار إعلان ماكرون تنديداً من إسرائيل، التي اعتبرت أن باريس “تكافئ الإرهاب”، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن القرار “لا وزن له”.

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