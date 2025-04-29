الرئيس التنفيذي لأكور: ازدهار السفر في الشرق الأوسط قد يخفف مخاطر الرسوم الجمركية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق أكور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي إن سلاسل التوريد المحلية من شأنها تخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه يتوقع أن يظل الطلب على السفر قويا في المنطقة.

وترفع الشركات في مختلف القطاعات الأسعار، وتراجع التوجيهات المالية السابقة، وتحذر من حالة الضبابية المتزايدة مع دفع الحرب التجارية التي يشنها ترامب التكاليف إلى الارتفاع وتسببها في اضطراب سلاسل التوريد وإثارة المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي.

وقال دنكن أورورك الرئيس التنفيذي لشركة أكور لرويترز في مقابلة على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي “نستخدم التوريد المحلي بشدة… فيما يتعلق بحماية الأرباح، لدينا كل شيء جاهز للاستجابة سريعا لذلك”.

وأضاف أن الشركة تظل متفائلة بشأن الطلب على السفر في الشرق الأوسط واستمرار النمو في السعودية.

وتسعى دول الخليج بشكل عام إلى الاستحواذ على حصة أكبر من قطاع السفر العالمي، بما في ذلك السفر لأغراض العمل، في حين تستثمر السعودية مليارات الدولارات في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات مثل ضخ الأموال في قطاع السياحة.

وقال أورورك “سجلت دبي والاتحاد الأوروبي أداء قويا للغاية في العام الماضي، ونشهد بالفعل نموا هائلا في المستقبل”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا من حيث المحفظة، عن ارتفاع أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول وأرجعت ذلك إلى الطلب العالمي المستدام في قطاع الضيافة بدعم من تنوعها الجغرافي.

لكن يبدو أن آخرين في قطاع السفر أقل ثقة.

وسحبت عدة شركات طيران أمريكية رائدة توقعاتها لعام 2025.