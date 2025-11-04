الرئيس التنفيذي لشركة النفط النيجيرية: لا نخطط لطرح أسهمنا للاكتتاب العام

أكد بايو أوجولاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، أن خيار الاكتتاب العام الأولي غير مطروح حاليًا بالنسبة للشركة المملوكة للدولة.

وقال أوجولاري، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز استثماراتها المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على رفع حصتها في مصفاة دانجوتي إلى 20 بالمئة.

وتعد مصفاة دانجوتي، الواقعة في لاغوس، من أكبر مصافي التكرير في إفريقيا، ويُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تقليص واردات نيجيريا من الوقود ودعم صادراتها النفطية خلال السنوات المقبلة.