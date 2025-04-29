الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: راضون عن احتياطياتنا النقدية

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إن الشركة راضية للغاية عن احتياطياتها النقدية، مضيفا أنه إذا طلبت منه الحكومة إدراج الشركة في طرح عام أولي فسيتعين عليه القيام بذلك.

وقال رئيس مجلس الإدارة خلال جلسة مناقشات في معرض (سوق السفر العربي) في دبي إن الشركة تتوقع استلام طلبيات سابقة من طائرات بوينج خلال الربع الثاني من 2025، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2023، وقعت طيران الإمارات طلبات لشراء 55 طائرة إضافية من طراز 777-9 و35 طائرة من طراز 777-8، مما يرفع عدد طائرات بوينج 777-إكس التي طلبتها الشركة إلى 205 وحدات.