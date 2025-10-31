الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري: مليارات جاهزة للاستثمار في سوريا

تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار نهج المملكة الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي البلاد، لكن العقوبات الأمريكية وتفكك أجهزة الدولة السورية يشكلان عقبتين هائلتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق شركة أكوا باور السعودية، عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي).

وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات.

ومضى قائلا لرويترز في الرياض هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، “الهدف هو جذب… مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة”.

ولم ترد أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية على طلبات التعليق.

* عقوبات شديدة لا تزال مفروضة

تعد الرياض محركا رئيسيا لإعادة التواصل العالمي مع سوريا منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، مما يخرج دمشق من فلك إيران ويعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط.

وفي مايو أيار، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

لكن على الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، يتعين إلغاؤها عبر الكونغرس الأمريكي حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، ولكن من المتوقع أن يتخذوا قرارا قبل نهاية العام.

وقال ماندو إن قانون عقوبات (قيصر) هو “آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية فورا على طلبات التعليق، وكذلك وزارة الإعلام السورية.