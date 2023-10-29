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الرئيس التنفيذي لموبيل آي الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو "فورا"

منذ 6 دقائق
الرئيس التنفيذي لشركة موبيل آي الإسرائيلية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة أمنون شاشوا

الرئيس التنفيذي لشركة موبيل آي الإسرائيلية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة أمنون شاشوا

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دعا الرئيس التنفيذي لشركة موبيل آي الإسرائيلية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة أمنون شاشوا (الأحد 29-10-2023) إلى الإطاحة الفورية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

واتهم شاشوا، وهو أحد كبار رجال الأعمال في إسرائيل، حكومة نتنياهو “بارتكاب الأخطاء والتنافر وعدم الكفاءة” منذ الهجوم الدامي الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وكتب شاشوا في مقال رأي بصحيفة كالكاليست الاقتصادية اليومية “علينا أن نقلل خسائرنا ونفعل ذلك بسرعة. الحل الوحيد للوضع الحالي في إسرائيل هو تغيير الحكومة، ويجب أن يحدث ذلك على الفور”.

وأثار نتنياهو ضجة اليوم عندما انتقد رؤساء المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن حماس تخطط لهجومها، لكنه تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته واعتذر.

وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق على مقال شاشوا عندما تواصلت معه رويترز.

وقال شاشوا إن الحكومة، التي بدت مهتمة ببقائها السياسي أكثر من “مصلحة البلاد”، يمكن تغييرها دون دعوة إلى انتخابات جديدة، مما يقلل من الاضطرابات السياسية، مع تشكيل ائتلاف جديد داخل البرلمان الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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