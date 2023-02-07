الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الخارجية

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد أعفى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه.

وعين الرئيس نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية.

هذا وقال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين 30-1-2023 إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب “العبث” الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.

بحيث أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلا على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.

ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته “بالفشل الكبير” في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.