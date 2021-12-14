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الرئيس الجزائري يزور تونس الأربعاء

14 - ديسمبر - 2021
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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من المقرر أن يجري الرئيس عبد المجيد تبون، زيارة عمل رسمية، إلى تونس، تستمر لمدة يومين، تبدأ غدا الأربعاء، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر.

وأشارت الرئاسة إلى أن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به، إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، قد زار تونس الخميس الماضي على رأس وفد ضم عددا من الوزراء.

بحسب وسائل إعلام وصف مراقبون زيارة الوزير الأول الجزائري بأنها تحضيرية لزيارة تبون، الذي كان قد كشف نهاية الشهر الماضي عن عزمه القيام بزيارة دولة إلى الجارة الشرقية.

يذكر أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، زارت الجزائر في 25 نوفمبر الماضي.

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