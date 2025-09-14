الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
الرئيس الجزائري يعين غريب رئيسا للوزراء

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مع الرئيس المكلف سيفي غريب

​​​​​​​أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، تعيين الوزير الأول بالإنابة سيفي غريب، رئيسا الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب: “استقبل اليوم (الأحد) رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه وزيرا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة”.

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية موعدا محددا للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وما إذا ستخضع لتعديلات جزئية أم كلية.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أنهى الرئيس تبون، مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي “بشكل مفاجئ”، وعين وزير الصناعة سيفي غريب، خلفا له بالإنابة.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2024، قدم العرباوي استقالة حكومته للرئيس الجزائري، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 من الشهر ذاته، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب تبون لفترة رئاسية ثانية.

لكن تبون دعا العرباوي حينها إلى تأجيل القرار ومواصلة العمل من أجل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.

وسيفي غريب رجل تكنوقراط، التحق بالحكومة للمرة الأولى في التعديل الوزاري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ جرى تعيينه حينها وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني، قبل أن يتم فصل الإنتاج الصيدلاني في وزارة مستقلة عام 2025، ليصبح الرجل وزيرا للصناعة فقط.

وحتى قبل التحاقه بالوزارة، قضى غريب الجزء الأكبر من مساره المهني في قطاع الصناعة، وذلك بحكم تخصصه العلمي، فهو حاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية للمواد، من جامعة باجي مختار بعنابة.

تولى غريب، قبل تعيينه وزيرا بالحكومة، عدة مناصب في القطاع الصناعي أبرزها، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب.

وفي ذات الفترة تقريبا (بين 2023 و2024)، شغل غريب منصب رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للاسترجاع، المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الحديدية، وهي فرع لمجمع “إيميتال” المملوك للدولة، والذي يعد من أكبر المجمعات الصناعية في البلاد.

كما تولى غريب، منصب مدير عام الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارتها حتى تم تعيينه وزيرا.

وشغل منصب مدير البحوث بمركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء، التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، ومدير عام مركز التكوين لصناعة الإسمنت، التابع لذات المجمع الصناعي.

