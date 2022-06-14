الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية

قال حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع تويتر اليوم الثلاثاء إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها.

وقالت الرئاسة إنه “عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.

عبدالرحمن راوية من مواليد 7 نوفمبر 1960 بولاية مستغانم، غرب العاصمة الجزائر، تخرج من جامعة الجزائر حيث درس القانون. كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون “فرنسا”.

وبدأ راوية مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية. حين تقلد وشغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي 1985-1987. ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية 1990-1993. ليتقلد منصب نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية 1993-2000. وبعدها مدير التشريع الضريبي 2000-2003.