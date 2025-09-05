الرئيس الروسي يشيد بالتعاون الاقتصادي مع الصين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الجمعة إن الاقتصادين الروسي والصيني يكملان بعضهما البعض وإن موسكو وبكين لديهما نهج وقيم مشتركة.

واختتم بوتين لتوه زيارة إلى الصين وقع خلالها البلدان مذكرة بشأن مشروع خط أنابيب غاز جديد كبير.

من زاوية آخرى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة إنترفاكس للأنباء في وقت مبكر الجمعة إنه لا توجد تحضيرات حاليا لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن يمكن الترتيب لها سريعا.

وقال ترامب أمس الخميس 4\9\2025 إنه سيتحدث إلى بوتين قريبا.

وفي وقت سابق قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت الجمعة إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن تقديمها من خلال قوات عسكرية أجنبية.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله “هل يمكن أن تمنح قوات عسكرية أجنبية خصوصا الأمريكية والأوروبية الضمانات الأمنية لأوكرانيا؟ بالطبع لا يمكنها ذلك… هذا لا يمكن أن يعد ضمانا أمنيا لأوكرانيا ويكون مقبولا بالنسبة لبلدنا”.