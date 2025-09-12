الرئيس السوري أحمد الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يجري التفاوض على اتفاق أمني مع إسرائيل، لافتا إلى أنه كان لدى تل أبيب مخطط لتقسيم سوريا.

وقال الشرع في أول لقاء تلفزيوني له على شاشة “الإخبارية السورية”: “إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام”.

وأضاف: “إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية”.

وأشار إلى أن “إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن سوريا أبدت من أول لحظة التزامها به”.

وأكد أن “سوريا أبدت التزامها باتفاق 1974 وراسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات الأندوف أن تعود إلى ما كانت عليه، ويجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر”.

وشدد على أن “سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم، وبالتالي الكرة في ملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا”

وأعلن الرئيس السوري ان “روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، وهناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، ونحن ورثناها، فينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة”.

وتابع: “إذا بقينا ننظر إلى الماضي فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، والمهم أن تبنى العلاقات على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها، وعلى أساس أن تكون المصلحة السورية أولا”.

وأشار إلى أن “سوريا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الغرب، وأن تحافظ على علاقة هادئة مع روسيا، وأن تبني علاقات جيدة مع دول الإقليم”.

وأضاف: “سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة، وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى”.