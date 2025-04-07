الرئيس السوري أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة

ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة وذلك بعد إعلانه تعيين عبدالقادر حصرية حاكما للمصرف المركزي.

فقد أفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، عبر حسابها على اكس، بأن الرئيس الشرع قد ترأس أول اجتماع للحكومة منذ الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الاجتماع جاء لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.

كما أرفقت الخبر بصور من الاجتماع يظهر بها الرئيس الشرع ومعه الوزراء الجدد.

جاء هذا بعدما أعلنت الرئاسة قبل قليل، تعيين الدكتور “عبد القادر حصرية” حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أعلن مساء السبت الماضي (30 مارس/آذار)، تأليف حكومة جديدة، مؤكداً عزمه على “بناء دولة قوية ومستقرة”.

فاحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما في الحكومة الجديدة.

فيما عين رئيس إدارة المخابرات العامة أنس خطاب وزيراً للداخلية.

كما تسلم مظهر عبد الرحمن الويس وزارة العدل، ومحمد أبو الخير شكري وزارة الأوقاف، ومحمد عبد الرحمن تركو وزارة التربية والتعليم، ومحمد البشير وزارة الطاقة، وهند قبوات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد يسر برنية وزارة المالية، ومحمد نضال الشعار وزارة الاقتصاد، ومصعب العلي وزارة الصحة، ومروان الحلبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك تولى محمد عنجراني وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورائد الصالح وزارة الطوارئ والكوارث، وعبد السلام هيكل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وأمجد بدر وزارة الزراعة، ومصطفى عبد الرزاق وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومحمد ياسين صالح وزارة الثقافة، ومحمد سامح حامض وزارة الرياضة والشباب، ومازن الصالحاني وزارة السياحة، ومحمد حسان سكاف وزارة التنمية الإدارية، ويعرب سليمان بدر وزارة النقل، وحمزة المصطفى وزارة الإعلام.

في حين يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.

حكومة تغيير وبناء

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الشرع خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة، قال الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر الفائت: “نشهد حالياً ولادة مرحلة جديدة في تاريخنا”.

كما أضاف أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تغيير وبناء.

كذلك أردف: “سنبني معاً وطناً يستحق كل التضحية”، مشدداًعلى أنه “لن نسمح للفساد بأن يتسلل إلى مؤسساتنا”.

فيما أكد: “سنعمل على بناء جيش وطني يحمي البلاد”.

يذكر أن الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس، كان أتى فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة بسوريا.

كما جاء في وقت تسعى فيه السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.