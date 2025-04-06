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الرئيس السوري أحمد الشرع يزور الإمارات وتركيا الأسبوع المقبل.. إليكم التفاصيل

منذ 5 ساعات
الرئيس السوري أحمد الشرع. رويترز

الرئيس السوري أحمد الشرع. رويترز

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قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، اليوم الأحد “إن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بأول زيارة له إلى الإمارات في الأسبوع المقبل”، مضيفة أنه سيزور تركيا أيضا خلال الأيام المقبلة في إطار سعيه المستمر لحشد الدعم للإدارة الجديدة.

وستكون الإمارات هي ثاني دولة خليجية يزورها الشرع بعد زيارته للسعودية في فبراير/ شباط في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني. وسبق أن زار الشرع تركيا في فبراير/ شباط.

ويعمل الشرع وأعضاء آخرون في الحكومة السورية الجديدة على تعزيز العلاقات مع القادة العرب والغربيين في أعقاب سقوط الأسد في هجوم خاطف في ديسمبر كانون الأول قادته المعارضة السورية.

كما يطالب الشرع ومسؤولون سوريون آخرون برفع العقوبات المفروضة على سوريا تماما.

وتشتد الحاجة في سوريا إلى تخفيف العقوبات من أجل دفع الاقتصاد الذي انهار بسبب الحرب التي دامت نحو 14 عاما وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بسببها عقوبات صارمة على أفراد وشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الأسد.

    المصدر :
  • رويترز

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