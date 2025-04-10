الرئيس السوري أحمد الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل

الرئيس السوري أحمد الشرع يجتمع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات - سانا

أعلنت الرئاسة السورية تمديد عمل اللجنة التي شكلتها للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري وراح ضحيتها المئات.

ونشرت وكالة “سانا” قراراً بتوقيع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يقضي بتمديد عمل “لجنة تقصي الحقائق” 3 أشهر “غير قابلة للتمديد”.

وجاء في حيثيات القرار أنه يأتي بناءً على طلب اللجنة “لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة”.



وكانت الوكالة ذكرت أن الشرع اجتمع بأعضاء اللجنة “لعرض آخر المستجدات”.

يذكر أن الساحل السوري شهد في آذار/مارس الماضي أحداثا غير مسبوقة أدت إلى مقتل عائلات بأكملها، على خلفية قيام فلول النظام بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف عناصر الأمن العام.