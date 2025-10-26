الرئيس السوري سيحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

أفاد مصدران مطلعان بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر ويلقي كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي في الرياض هذا الأسبوع.

ولم ترد الرئاسة السورية والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلبات للتعليق بعد.

ويتوافد أقطاب مال وأعمال من حول العالم إلى العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المملكة الرائد للاستثمار، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب الذي يتوافق شغفه بالمشاريع هائلة التكاليف مع الخطط الكبرى التي تتبنّاها المملكة.

ويأتي انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وسط وقف إطلاق نار هش توسّطت فيه الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وتوتّر إقليمي متصاعد.