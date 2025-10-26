الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
الرئيس السوري سيحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

منذ ساعة واحدة
الرئيس السوري أحمد الشرع

أفاد مصدران مطلعان بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيحضر ويلقي كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي في الرياض هذا الأسبوع.

ولم ترد الرئاسة السورية والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلبات للتعليق بعد.

ويتوافد أقطاب مال وأعمال من حول العالم إلى العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المملكة الرائد للاستثمار، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب الذي يتوافق شغفه بالمشاريع هائلة التكاليف مع الخطط الكبرى التي تتبنّاها المملكة.

ويأتي انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وسط وقف إطلاق نار هش توسّطت فيه الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وتوتّر إقليمي متصاعد.

    المصدر :
  • رويترز

زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
بيسنت: الصين ستؤجل قواعد تصدير المعادن الاستراتيجية لمدة عام
منظمة هيومن رايتس ووتش
"رايتس ووتش" تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات على إسرائيل
عناصر من الشرطة الروسية
اعتقال أكثر من 80 شخصاً للاستجواب بعد اشتباكات في موسكو

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان