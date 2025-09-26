السبت 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
عربي

الرئيس السوري: لمست في نيويورك إصرار الدول على وحدة سوريا ورفض دعوات التقسيم

منذ 34 دقيقة
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في إطلاق حملة "الوفاء لإدلب"

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، الجمعة، إن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عنها ليس غاية وإنما وسيلة لإعادة بناء البلاد، مؤكدا على أهمية وحدة الشعب السوري.

وخلال كلمة له في فعاليات “حملة الوفاء لإدلب” من الملعب البلدي في إدلب، قال الشرع: “إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة”.

وأضاف الرئيس السوري: “التقيت (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) بكبار ساسة العالم، ورأيت احتراما وتقديرا لما فعلتم”.

وأكد الشرع أن : “سوريا لم تعد معزولة عن العالم فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير”.

وأشار إلى أن: “رفع العقوبات ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الشعب، وجذب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل لإعادة بناء البلد”.

كما أوضح: “سعينا للبحث مع كل دولة اجتمعنا معها على نقاط التقاء المصالح وربطها بما يصب في صالح بلدنا، ولقد رأيت من جميع الدول، وبعيدًا عن لغة المصالح، أمنيات حيّة بأن تنمو سوريا وتستعيد عافيتها”.

وأضاف: “لمست في نيويورك إصرار الدول بالإجماع على وحدة سوريا واستقرارها ورفض دعوات التقسيم.”

وتابع: “إن هذا التفاعل الإيجابي يحملنا جميعا مسؤوليات عظيمة، ويضعنا أمام استحقاقات لا بد منها. إن سوريا تحتاج جميع أبنائها لإعادة بنائها”.

