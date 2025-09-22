الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
الرئيس السوري من نيويورك: سوريا قادرة على أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2025 9:44 صباحًا
الرئيس السوري أحمد الشرع

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن حجم الضرر كبير في كل القطاعات السورية، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى وحدة الصف.

وفي أول تصريح له لدى وصوله إلى نيويورك، قال الشرع خلال لقاء مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة: “ينقصنا خطة سليمة ووحدة صف لنبني سوريا التي حُرمنا منها”.

وأضاف الرئيس السوري: “يجب أن نكون شعبا موحدا. قد لا نتفق في كل شيء، ولكن يجب أن نتوحد. سوريا قادرة على أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط”.

وتابع: “حجم الضرر كبير في كل القطاعات، ونحن نملك رأس مال كبير وموارد بشرية كبيرة”.

وأشار إلى أن “كل شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوري، والعالم يعطي فرصة للسوريين، وكل يوم يجب أن نثبت أنفسنا. الطريق كان شاقاً ومتعباً ومليئاً بالصعاب والمشكلات”.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت في وقت سابق أن الشرع وصل إلى نيويورك في زيارة تاريخية ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967.

