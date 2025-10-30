الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية الألماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ ساعة واحدة
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في دمشق

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، سبل تعزيز العلاقات مع بلاده التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين في سنوات النزاع.

وذكرت وكالة “سانا” أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا، و”تم تأكيد أهمية تأسيس مجلس أعمال سوري-ألماني، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين”.

وأضافت أن الجانب الألماني أكد دعمه وحدة وسيادة سوريا، واستعداده للمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم المشاريع الصغيرة والتنمية المحلية، وتناول الجانبان مجالات التعاون الممكنة في قطاعات التعليم والعدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية والاستثمار والبنية التحتية.

وهذه الزيارة هي الأولى لفاديفول إلى سوريا منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

وكانت الوزيرة السابقة أنالينا بيربوك زارت سوريا مرتين منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي آذار/مارس، التقت بيربوك الشرع في دمشق وأعادت فتح سفارة بلادها التي كانت مغلقة منذ عام 2012 بسبب الحرب.

