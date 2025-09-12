الرئيس السوري يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية برفقة باراك في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

استقبل السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق اليوم، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته السيدة سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك،… pic.twitter.com/4LVV5Rt3Dq — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) September 12, 2025

من جهتها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق اليوم الجمعة. وأضافت في بيان أن بارّاك انضم إلى اللقاء.

وشهد اللقاء مناقشة جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأضاف البيان أن كوبر وبارّاك أشادا بسوريا لمساعدتها في استعادة المواطنين الأمريكيين داخل البلاد.