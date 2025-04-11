الرئيس السوري يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وهذه الزيارة تُعد الثانية للرئيس السوري منذ توليه السلطة، وتندرج ضمن جولة إقليمية تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في ظل تزايد الضغوط الدولية.

زيارة ذات طابع حساس وتوقيت استراتيجي

تحمل الزيارة أهمية بالغة نظراً لتوقيتها المرتبط بعدد من الملفات الأمنية والسياسية المعقدة، أبرزها مستقبل شمال سوريا، ومسار التنسيق مع أنقرة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتزايدة في المنطقة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وتشير التقارير إلى أن المحادثات ستتركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، إضافة إلى تحريك عجلة العلاقات الاقتصادية. كما ستُناقش ترتيبات ميدانية جديدة، بينها احتمالية نشر نقاط مراقبة تركية في الأراضي السورية ضمن تفاهمات مشتركة قيد البحث.

تتزامن الزيارة مع تقارير تتحدث عن نية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حلّ نفسها والاندماج ضمن الجيش السوري الجديد، وهو ما قد يمثل تحولاً إستراتيجياً في توازن القوى شمال وشمال شرقي البلاد.

وتشهد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي “ADF2025” بتركيا، مشاركة عربية لافتة، بتمثيل سوري لأول مرة من خلال حضور الرئيس أحمد الشرع الذي يزور تركيا للمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع.

ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن دول عربية إلى جانب سوريا، منهم قطر والسعودية والكويت ومصر ولبنان واليمن وتونس، بحسب وكالة الأناضول، وتنظم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي “ADF2025” بين الجمعة والأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

ويعقد المنتدى سنوياً برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية، في مركز المؤتمرات في “بيليك” بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، ومن المقرر أن يلقي الرئيس أردوغان الكلمة الافتتاحية في انطلاق المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.