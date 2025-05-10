الرئيس السوري يصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وذكرت “سانا” أن الرئيس السوري وصل إلى البحرين على رأس وفد رسمي وكان في استقباله كلٌّ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ووزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

لقطات من وصول رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع إلى مملكة البحرين على رأس وفد رسمي، واستقباله من قبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين.#سانا pic.twitter.com/LHW8pObXEn — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 10, 2025

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أمس: “من المقرر أن يقوم السيد الرئيس أحمد الشرع، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين قريباً”.

وبذلك تكون المنامة الوجهة العربية السادسة للشرع، والثامنة منذ توليه مهام منصبه وفق رصد الأناضول.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، زار الشرع، كلا من: السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.