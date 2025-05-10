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الرئيس السوري يصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مايو - 2025 1:27 مساءً
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى مملكة البحرين

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى مملكة البحرين

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أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وذكرت “سانا” أن الرئيس السوري وصل إلى البحرين على رأس وفد رسمي وكان في استقباله كلٌّ الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ووزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أمس: “من المقرر أن يقوم السيد الرئيس أحمد الشرع، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين قريباً”.

وبذلك تكون المنامة الوجهة العربية السادسة للشرع، والثامنة منذ توليه مهام منصبه وفق رصد الأناضول.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، زار الشرع، كلا من: السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

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